Napoli, sorpreso con armi e droga in casa: arrestato 23enne

Fermato per un controllo, i carabinieri hanno constatato che non aveva mai conseguito la patente e che il mezzo non era assicurato. Poi la perquisizione in casa dove è stato trovato un arsenale e varie sostanze stupefacenti

Un giovane di 23 anni, V.E., è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per possesso di armi clandestine. Il ragazzo è stato notato dai carabinieri della Stazione Napoli Barra mentre era alla guida di un furgone. Fermato per un controllo, i carabinieri hanno constatato che non aveva mai conseguito la patente e che il mezzo non era assicurato. Insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, i militari, insieme al Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Poggioreale, hanno deciso di approfondire i controlli anche nell'abitazione di Ercole. Il 23enne è stato condotto nel carcere di Poggioreale.

La perquisizione in casa

Durante la perquisizione in casa sono state rinvenute e sequestrate due piante di marijuana alte 160 e 180 centimetri, 18 grammi di marijuana, 16 grammi di eroina, una stecca di hashish e un coltello a serramanico lungo 32 centimetri. Al piano superiore è stata trovata una pistola semi automatica munita di caricatore anche se vuoto. Era nascosta in un intercapedine tra il muro e l'armadio. Poggiate sulla mensola dello stesso armadio un revolver con matricola abrasa con sei cartucce già inserite e una pistola di metallo a salve priva di tappo rosso. Sulla cassettiera una terza pistola, anche questa di metallo e a salve priva di tappo rosso. A completare l'arsenale, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 154 munizioni di vario calibro e genere. Sequestrate anche una mazza da baseball e un altro coltello a serramanico lungo 20 centimetri. Sono stati trovati tremila euro, suddivisi in banconote da 50 euro.