Whirlpool, protesta a Napoli: operai bloccano raccordo autostradale

I lavoratori dello stabilimento di via Argine hanno anche proclamato per oggi otto ore di sciopero contro la chiusura della fabbrica prevista per sabato prossimo, 31 ottobre

Nuova azione di protesta da parte dei lavoratori della Whirlpool di Napoli contro la chiusura dello stabilimento di via Argine prevista per sabato prossimo, 31 ottobre, come confermato dalla multinazionale pochi giorni fa. Diversi operai, circa duecento, stanno bloccando da questa mattina il raccordo autostradale all'altezza della fabbrica. Per oggi è infatti stato proclamato uno sciopero di otto ore, durante il quale si terrà anche un’assemblea per decidere nuove iniziative di lotta. "I lavoratori chiedono la convocazione di un immediato incontro al governo e al presidente del Consiglio per sbloccare una questione che va avanti ormai da 18 mesi. Non si può più aspettare”, afferma il segretario generale della Uilm Campania, Antonio Accurso