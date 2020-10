Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il medico è stato sostituito, così come previsto. Se, infatti, un medico di medicina generale è impossibilitato a lavorare e non riesce a trovare un sostituto, si procede con la comunicazione alla Asl di appartenenza che provvede

Un medico di medicina generale è ricoverato a Napoli in gravi condizioni a causa del Coronavirus.

Intanto, ieri in Campania si sono registrati 664 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

8:27 - A Napoli positivo medico di medicina generale

Un medico di medicina generale è ricoverato a Napoli in gravi condizioni a causa del Coronavirus. Lo conferma all'Ansa l'Unità di crisi della Regione Campania. Il medico è stato sostituito, così come previsto. Se, infatti, un medico di medicina generale è impossibilitato a lavorare e non riesce a trovare un sostituto, si procede con la comunicazione alla Asl di appartenenza che provvede.