Rapinatore 17enne ucciso a Napoli, ecco il video della rapina

Diffuso il video della rapina commessa lo scorso 4 ottobre in via Duomo, nella quale è rimasto ucciso un giovane di 17 anni ed arrestato uno di 18 anni, Ciro De Tommaso, figlio di Genny la Carogna. Si vedono i due rapinare i passeggeri della Mercedes e mettere la refurtiva addosso brandendo una pistola. Nel frattempo dal lato opposto, arriva la polizia. Un agente resta in auto, un altro si abbassa puntando l’arma, dicendo "Alt polizia". Quest’ultimo ha di fronte i due rapinatori, grida alt polizia, ma si vede puntare addosso la pistola. La diffusione delle immagini è stata autorizzata dalla procura. (INDAGATO L'AGENTE CHE HA SPARATO)

"Nessun alt, solo due o tre colpi"



Intanto, si sta svolgendo l’udienza di convalida del 18enne. Ha ammesso la rapina, ma ha riferito anche di non aver visto la paletta della polizia, di non aver sentito pronunciare alcun alt da parte delle forze dell'ordine, ma solo due-tre colpi di pistola. Rendendo dichiarazioni spontanee, ha anche riferito di non aver mai puntato la pistola "scenica", priva del tappo rosso di riconoscimento, contro i due agenti della squadra mobile intervenuti quella tragica notte in via Duomo.