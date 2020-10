Napoli, rapinatore 17enne ucciso: aveva una pistola a salve

Il polziotto dovrebbe essere ascoltato oggi in Procura. Accertamenti sono ancora in corso

Dovrebbe essere ascoltato oggi in Procura il poliziotto che ieri a Napoli ha sparato a un rapinatore di 17 anni, uccidendolo. Arrestato il complice 18enne, figlio di Gennaro De Tommaso soprannominato 'Genny la carogna'. La vittima sarebbe stata armata di una pistola a salve, forse modificata per sparare: accertamenti sono in corso.

La vicenda

Gli agenti sono intervenuti per sventare una rapina ai danni di alcuni minorenni. L'agente che ha sparato al momento non è indagato. L'episodio è accaduto presso via Duomo tra sabato e domenica, nei pressi della zona portuale di Napoli. È qui che alle 4:30 tre ragazzi si trovavano a bordo di un'auto ferma. Secondo la ricostruzione della polizia, l'auto è stata avvicinata da due persone su uno scooter, risultato poi rubato, con il capo coperto da un casco. Uno di loro, il 17enne - riferisce la Questura - ha puntato la pistola, poi rivelatasi una replica, contro gli occupanti della vettura per farsi consegnare quanto in loro possesso. In quel momento è transitata in zona una pattuglia e nell'intervento degli agenti è morto il 17enne, già noto alle forze dell'ordine e con il padre ai domiciliari, mentre il complice è stato arrestato. La pistola è stata sequestrata.