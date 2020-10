Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il totale dei positivi in Campania è di 14.337 su un complessivo di 627.532 tamponi. Sono i dati dell'Unità di crisi della Regione

Il numero dei positivi al Coronavirus aumenta ancora in Campania. Nelle ultime 24 ore sono stati 412 rispetto ai 401 precedenti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

7:30 - In Campania 412 nuovi contagi

Il numero dei positivi al Coronavirus aumenta ancora in Campania. Nelle ultime 24 ore sono stati 412 rispetto ai 401 precedenti. In calo il numero dei tamponi effettuati, 7.250 rispetto a 7.498. Il totale dei positivi in Campania è di 14.337 su un complessivo di 627.532 tamponi. Nessuna vittima, il bilancio è di 465. Calano i guariti del giorno. Sono 54 rispetto ai precedenti 103. Il totale è di 6.472.