Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:36 - Oggi chiuso storico liceo Umberto I di Napoli

Oggi resterà chiuso per sanificazione il Liceo Classico Umberto I di Napoli. La chiusura è scattata per un caso di contagio da Covid-19 tra gli studenti. La scuola, istituto storico del quartiere Chiaia che vanta tra gli ex alunni anche l'ex Capo dello Stato Giorgio Napolitano, resterà chiusa, come si legge nella comunicazione del dirigente scolastico, nella giornata di oggi su indicazione del Servizio di Prevenzione della Asl Napoli 1 Centro, per lo svolgimento di operazioni di sanificazione straordinaria. Le lezioni si svolgeranno a distanza mentre le attività in presenza riprenderanno regolarmente domani.

7:24 - Il Napoli da oggi in isolamento a Castelvolturno

Parte oggi il ritiro di isolamento del Napoli all'Hotel Golden Tulip di Castel Volturno che si trova nel complesso del centro tecnico del club azzurro. Il Napoli e i gestori dell'albergo hanno preparato ieri tutto quanto necessario per ospitare in sicurezza i calciatori e lo staff tecnico per i 14 giorni prescritti dall'Asl per l'isolamento dopo le positività di Zielinski ed Elmas al Covid-19. Il Napoli comunicherà quindi all'autorità sanitaria locale la scelta dell'albergo per l'isolamento prescritto e i calciatori potranno allenarsi.



7:19 - Nel Napoletano positiva bimba di una scuola elementare



Una bambina di prima elementare del plesso 'Oriani' di Licola è risultata positiva al Covid-19. Immediatamente sono state attivate le procedure previste dal protocollo per la gestione dei casi Covid-19 nelle scuole, per cui tutti gli alunni della classe frequentata dalla bambina e i tre insegnanti della classe sono stati messi dall'Asl Napoli 2 Nord in isolamento fiduciario in attesa dei tamponi. Il contagio sarebbe avvenuto in famiglia attraverso un parente risultato positivo. Pertanto non essendoci stati contatti con altri alunni o insegnanti, così come constatato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl, e d'accordo con la dirigente scolastica, le lezioni per le altre classi dell'istituto proseguiranno regolarmente. Effettuate, comunque, le operazioni di igienizzazione e sanificazione dell'intero plesso di Licola Borgo. L'Oriani è la prima scuola di Pozzuoli costretta a chiudere per il Coronavirus. Intanto, oggi, riprendono le lezioni nelle scuole di Bacoli, il plesso 167 di Cuma e il Seneca di Torregaveta, costrette a chiusura nei giorni scorsi per casi di positività.