Covid, indagine conoscitiva su De Laurentiis dopo esposto Codacons

Non conosceva l’esito del tampone

Stando a quanto risulta finora, al momento della riunione il presidente del club partenopeo non aveva ancora ricevuto l'esito del tampone e dunque non sapeva con certezza di essere positivo pur avendo qualche sintomo. In questo caso il testo unico delle leggi sanitarie, non avendo lui rispettato l'auto isolamento fiduciario, prevede un illecito amministrativo punibile con una multa fino a 400 euro.