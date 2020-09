Napoli, sciopero lavoratori dello stabilimento Magnaghi Aeronautica

Blocco stradale in via Galileo Ferraris per protestare contro “l’indisponibilità dell’azienda di mantenere corrette relazioni sindacali, la mancata applicazione di quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e delle normative”

Sciopero di un'ora e blocco stradale in via Galileo Ferraris dei lavoratori dello stabilimento Magnaghi Aeronautica di Napoli per protestare contro "l'indisponibilità dell'azienda - come denuncia in una nota la Fiom-Cgil - di mantenere corrette relazioni sindacali, la mancata applicazione di quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e delle normative". Il secondo turno sciopera oggi dalle 15 alle 16, quello notturno dalle 3 alle 4 di domani 30 settembre.

Le richieste

"L'azienda - precisa la Fiom - non ha relazioni sindacali degne di tale termine, né con le RSU né con la Fiom territoriale, che, anzi, è vissuta come un'entità esterna da tenere fuori la porta ed è mal sopportata; come accaduto con la presentazione della piattaforma per il nuovo integrativo". Fiom e RSU chiedono di "esercitare la rappresentanza dei lavoratori della Magnaghi, per determinare il giusto riconoscimento economico e normativo".