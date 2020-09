Scuola, Comune di Napoli non trova aule: classi in cinema e container

La notizia è stata resa nota da fanpage.it, secondo quanto riportato il bando del Comune per trovare nuovi spazi da adibire ad aule non ha dato i risultati sperati e per questo dovrà essere emesso un nuovo avviso pubblico per il noleggio di una trentina di container

Non ha dato i risultati sperati il bando al Comune di Napoli per trovare nuove aule per le scuole per garantire il rispetto delle norme anticovid-19, la notizia è stata resa nota da fanpage.it. Secondo quanto riportato, sono arrivate solo 10 offerte per l'avviso pubblico che si è chiuso lunedì 14 settembre. La disponibilità di questi locali è stata comunicata alle scuole statali e se necessario gli uffici tecnici procederanno con i sopralluoghi, per capire se siano idonei, e alla stipula dei contratti con i proprietari, dopodiché gli spazi adibiti ad aule potranno essere concesse a titolo gratuito alle scuole. Gli spazi trovati, tra i quali c'è il Cinema Vittoria di via Piscicelli, però non sono sufficienti, mancherebbero infatti altre 300 aule. Per far fronte alla necessità di altri spazi il Comune prevede di pubblicare un nuovo bando per il noleggio di una trentina di container che dovranno essere installati nei pressi delle scuole. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA)

Si cercano anche 56 maestre di sostegno

Sempre secondo quanto riportato sul sito di fanpage.it, il Comune di Napoli venerdì ha approvato la delibera di giunta per l'assunzione di 56 maestre di sostegno a tempo determinato. Un atto necessario per far fronte alle emergenze legate all'apertura dell'anno scolastico dopo la mancata approvazione da parte del Consiglio comunale delle variazioni dei capitoli di spesa necessarie per la nomina di 153 insegnanti di scuole dell'infanzia e di educatrici.