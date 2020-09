Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il totale dei positivi in Campania sale a 10.503 rispetto a un complessivo di 544.020 tamponi

Sono 243 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Questo il dato riportato nel bollettino quotidiano. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

7:27 - In Campania 243 nuovi casi positivi

Sono 243 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Questo il dato riportato nel bollettino quotidiano. Si registra una riduzione dei tamponi effettuati con 3.405 rispetto al dato precedente di 7.632. Il totale dei positivi in Campania sale a 10.503 rispetto a un complessivo di 544.020 tamponi. Si registra una vittima, il totale dei deceduti arriva a 457. 20 i guariti del giorno, per un dato complessivo di 5.149.