Napoli, si ripete prodigio liquefazione del sangue di San Gennaro

L’annuncio è stato dato alle 10.02 in un Duomo insolitamente vuoto per la festa del santo, a causa delle misure anti-Covid. Il sangue era già sciolto nel momento in cui l’ampolla è stata presa dalla teca

Si è ripetuto a Napoli il prodigio di San Gennaro. L'annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 10.02 in un Duomo insolitamente vuoto per la festa del santo, per le misure anti Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN CAMPANIA). Ad accoglierlo l'applauso dei fedeli presenti. Il sangue era già sciolto nel momento in cui l'ampolla è stata presa dalla teca. "Con gioia e commozione - ha detto cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli - il sangue del nostro santo patrono è sciolto". Il ripetersi del prodigio è letto come un buon auspicio per Napoli e la Campania. Avviene tre volte l'anno: a settembre, nel giorno di San Gennaro, nel sabato che precede la prima domenica di maggio, a dicembre.

L'omelia del cardinale Sepe

Di fronte alle nuove povertà emerse a causa della pandemia e del lockdown "Napoli è stata interpellata e ha dimostrato la grandezza del suo cuore", ha detto il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, durante l'omelia per la solennità di San Gennaro. "Napoli ha messo in campo la sua umanità - ha affermato Sepe - oltre che la sua capacità reattiva e generosa, come quella messa al seri io dei contagiati dal mondo socio-sanitario, con sacrifici personali, professionalità e dedizione assoluta".

"San Gennaro non è stato a guardare, e ci ha accompagnato in questo tempo che ha sconvolto il mondo perché segnato dalla pericolosità di una terribile pandemia da coronavirus, che, purtroppo continua a essere una minaccia. Una pandemia - ha evidenziato il cardinale - che ci impone restrizioni e stili di vita rigorosi e assolutamente necessari. Nello stesso modo in cui abbiamo affrontato la prima parte di questa emergenza, testimoniando spirito di sacrificio, senso di responsabilità, compostezza e generosità. Deve essere questo - ha proseguito Sepe - il nostro primo impegno come cristiani e come cittadini di fronte a una prova tanto drammatica quanto attesa. Abbiamo vissuto e stiamo vivendo un tempo di prova e sofferenza non riconducibile a nessun altro triste evento che la nostra città e il nostro territorio hanno vissuto".

"La pandemia apre per Napoli un capitolo nuovo e di prospettiva: tocca a noi trovare la via per uscire più forti e a testa alta da questa crisi – ha continuato il prelato - Sono sempre più evidenti i segni di uno sconvolgimento socio-economico pericoloso perché nuovo. La lunga chiusura di aziende e negozi con il calo dei consumi dei mesi scorsi ha messo in ginocchio l'economia anche a Napoli e in Campania. Abbiamo visto crescere, in una realtà già critica nuove fasce di povertà".

“I giovani sono la speranza e il vaccino”

"I giovani sono la speranza, sono quel vaccino salvifico, capace di contrastare i mali, vecchi e nuovi, di costruire la società delle certezze e del bene comune. Contro ogni forma di deviazione sono chiamati a essere il primo argine, come protagonisti del cambiamento. Sono loro - ha aggiunto Sepe - la vera risorsa di Napoli e del Sud, delle nostre comunità e dei nostri territori che hanno bisogno, come il pane, della freschezza delle loro idee, del loro entusiasmo, della loro genialità, del loro ottimismo, del loro sorriso. I giovani – ha concluso il cardinale - sono portatori del contagio della speranza ma finiscono nella delusione e nell'avvilimento perché dal mondo degli adulti non riescono ad avere concrete risposte alle loro legittime domande di lavoro e impegno professionale".