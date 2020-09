Napoli, consigliere della Lega aggredito a Torre del Greco

Un consigliere comunale della Lega di Torre del Greco (Napoli), Mario Buono, è stato preso a calci e pugni mentre si trovava nel centro cittadino. L'episodio - secondo quanto si è appreso - non riguarderebbe però la fede politica del consigliere (CONTESTATO SALVINI).

L'aggressione

Stando a quanto emerso dalle indagini, l'uomo sarebbe stato costretto con la violenza a scendere dall'auto in via Roma, e poi picchiato da un soggetto non ancora identificato. All'origine dell'aggressione vi sarebbe l'intervento del consigliere Buono per pedonalizzare un'area usata come parcheggio nella vicina via Colamarino. Buono è stato medicato al pronto soccorso dell' ospedale "Maresca" e giudicato guaribile in 5 giorni. Il consigliere comunale ha presentato denuncia al commissariato di polizia di via Sedivola.