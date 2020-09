Salvini contestato a Torre del Greco, fischi e lancio di pomodori

L’intervento del segretario del Carroccio, giunto in Campania nell’ambito del suo tour elettorale in vista delle Regionali, è durato circa 5 minuti e mezzo prima di essere interrotto dalla proteste. La replica di Salvini: "Ecco gli amichetti di De Luca, chi lancia pomodori è un incivile"

Dura contestazione stamattina a Torre de Greco contro Matteo Salvini, giunto in Campania nell’ambito del suo tour elettorale in vista delle Regionali del 20 e 21 settembre. L’intervento del leader della Lega dal palco allestito nella zona tra via Roma e corso Vittorio Emanuele, chiusa al traffico, è stato interrotto dopo circa 5 minuti e mezzo da fischi, slogan e perfino dal lancio di pomodori. Il segretario del Carroccio avrebbe poi dovuto visitare le aree mercatali di largo Santissimo e passeggiare in via Salvator Noto, ma le condizioni ambientali hanno consigliato ai responsabili del servizio d'ordine di puntare direttamente al gazebo dove erano presenti già gli attivisti locali. Un altro corteo con almeno un centinaio di manifestanti era infatti partito da piazza Santa Croce.