Elezioni 2020, a Caserta i politici diventano cartoni animati

La campagna del 'Partito Animato'

"Volevamo solo dimostrare che, nel caos comunicativo a cui siamo continuamente esposti, con una giusta strategia di marketing, sia ancora possibile stupire, meravigliare, far parlare di sé e perché no…strappare un sorriso. N.B.: nessun candidato è stato maltrattato per questa campagna", si legge sul sito votaorazio.it. Dunque nessuna campagna di antipolitica, ma solo di politica di livello elevato, con modalità anche irridenti ma che nello stesso tempo vogliono essere un monito per tutti i partiti e i movimenti che si sono presentati a questa tornata elettorale, e che propongono slogan altisonanti per poi non attuare alcuno dei loro intendimenti. E così che accanto ad un Calimero imbronciato c'è lo slogan "prima gli italiani", o per Puffetta si parla di "pari diritti per tutte le quote rosa". I gestori della Ratio, quattro ragazzi casertani, durante la pandemia avevano creato una piattaforma online per aiutare i commercianti in difficoltà; dopo aver aiutato le imprese del territorio, ora provano ad "aiutare" gli elettori ad orientarsi nell'universo variegato e spesso confusionario dei messaggi elettorali.