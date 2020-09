Uccisa dal fratello a Caivano, oggi i funerali

Saranno celebrati oggi alle 16:30 nella chiesa di San Paolo Apostolo, al parco Verde di Caivano, i funerali di Maria Paola Gaglione. La salma, come si apprende da un collaboratore del parroco, don Maurizio Patriciello, arriverà in chiesa alle 16.

La vicenda

A Caivano, nel Napoletano, una ragazza di 22 anni, Maria Paola Gaglione, è stata inseguita e speronata dal fratello per una relazione con un ragazzo trans ed è morta dopo essere caduta dallo scooter a bordo del quale era con il giovane. Così mentre la 22enne è morta dopo aver urtato nell'impatto contro un tubo per l'irrigazione dei campi (che le ha tranciato la gola), il compagno è rimasto ferito e, ancora sanguinante per terra, è stato anche picchiato dal fratello della vittima, Michele Antonio Gaglione di 30 anni, fermato dai carabinieri, per poi confessare: "Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era stata infettata". Adesso è finito in cella per omicidio preterintenzionale e violenza privata aggravata dall'omofobia. Maria Paola e Ciro, il compagno, l'altro ieri sera erano in viaggio da Caivano ad Acerra quando sono stati raggiunti dal 30enne, anch'egli a bordo di uno scooter, che ha tamponato con violenza il mezzo provocando la caduta fatale per la sorella. La famiglia, però, ha fornito una diversa versione dei fatti: "Michele era uscito per convincere la sorella Maria Paola a rientrare a casa ma non l'ha speronata, è stato un incidente", dicono.