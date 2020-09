Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In due casi i contagiati sono dipendenti di ristoranti (disposta la chiusura per la sanificazione). Un altro caso è stato, invece, riscontrato per la cassiera di un supermercato

Tre nuovi casi di Coronavirus sono stati accertati ad Ischia, tutti e tre nel comune di Forio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:32 - Tre nuovi casi a Ischia, in ristoranti e market

Tre nuovi casi di Coronavirus sono stati accertati ad Ischia, tutti e tre nel comune di Forio. In due casi i contagiati sono dipendenti di ristoranti, il primo in zona collinare mentre il secondo si trova in quella lungomare; per entrambe le attività di ristorazione è stata disposta la chiusura per sanificazione. Un altro caso di Covid è stato invece riscontrato per la cassiera di un supermercato sempre nel comune foriano, che era asintomatica: anche per questo esercizio commerciale ordinata la chiusura e la sanificazione. Due dei nuovi positivi sono residenti a Forio e un altro a Lacco Ameno.

7:24 - Nel Casertano 1.007 positivi da inizio pandemia

Ha superato quota mille il numero delle persone risultate positive al Coronavirus nel Casertano da inizio pandemia: sono 1.007, oltre un terzo delle quali contagiate tra fine luglio e agosto, mese quest'ultimo in cui le positività sono schizzate in alto soprattutto a causa dei rientri dalle ferie fuori regione. Emerge dal report giornaliero pubblicato dall'Asl di Caserta.