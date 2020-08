Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Negli ultimi 12 giorni sono state sottoposte complessivamente a tampone in Campania 33.781 persone e 695 sono risultate positive al Covid- 19

La Regione Campania ha deciso di potenziare ulteriormente i laboratori, con immissione di nuovo personale, per arrivare anche a sei-settemila tamponi al giorno da realizzare entro la prima settimana di settembre.

Intanto, nelle ultime 24 ore sono stati 116 i nuovi casi di Covid-19: 54 casi di rientro, 30 dalla Sardegna e 24 dall'estero. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:33 - Saranno eseguiti 7.000 tamponi al giorno in Campania

La Regione Campania ha deciso di potenziare ulteriormente i laboratori, con immissione di nuovo personale, per arrivare anche a sei-settemila tamponi al giorno da realizzare entro la prima settimana di settembre. Negli ultimi 12 giorni sono state sottoposte complessivamente a tampone in Campania 33.781 persone e 695 sono risultate positive al Covid-19.



7:25 - Campania acquista termoscanner per le scuole

La Regione Campania ha deciso di acquistare termoscanner da assegnare agli istituti scolastici per fare in modo che la temperatura venga misurata agli alunni all'ingresso degli stessi istituti. Si comincerà dalle secondarie superiori. Si farà poi una verifica tra 4/5 giorni per capire l'andamento dello screening volontario sul personale scolastico.

7:19 - In Campania 116 nuovi contagi in 24 ore

Centosedici positivi di cui 54 casi di rientro, 30 dalla Sardegna e 24 dall'estero, su 3.132 tamponi: questi i dati del bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania riferito alle ultime 24 ore. Il totale dei positivi è di 5.838 unità mentre il totale dei tamponi è di 386.619. Non si registrano né deceduti né guariti.