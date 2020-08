Napoli, sparatoria dopo lite per costo berretto: 3 arresti e un fermo

Arrestati tre uomini e fermato un minorenne a Napoli per tentato omicidio aggravato e detenzione e porto di arma da fuoco. L'episodio risale al 16 febbraio in via della Bussola: i quattro avrebbero avuto una discussione con un ragazzo e con suo padre sul costo di un berrettino che lo stesso giovane indossava. Prima è scoppiata una lite poi è comparsa una pistola. Durante la rissa è stato esploso un colpo che ha ferito una ragazza di 27 anni, la quale si era affacciata alla finestra per vedere cosa stesse accadendo.