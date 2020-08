Camorra, rinvenuti nel Napoletano resti di 3 persone uccise nel 2009

Sono stati rinvenuti oggi a Mugnano, nel Napoletano, i corpi di tre persone uccise per un caso di lupara bianca il 15 marzo del 2009. Si tratta di Ciro Russo, di suo figlio Francesco e di Francesco Moscatelli. Il ritrovamento è avvenuto grazie alle indagini difensive dell'avvocato Luigi Senese, legale di Francesco Biancolella, accusato di essere uno dei sicari e condannato all'ergastolo in primo grado.

Le indagini

I tre furono attirati in trappola e assassinati per un 'piacere' che il clan Amato-Pagano aveva voluto fare alla cosca dei Lo Russo. A fare il nome di Biancolella, che si dichiara innocente, era stato il pentito Carmine Cerrato, che raccontò nel 2014 di aver sotterrato i cadaveri con l'aiuto del condannato in un appezzamento di terreno a Mugnano. I corpi non furono trovati e si suppose che fossero stati spostati perché Cerrato aveva deciso di pentirsi. Si trovavano invece in un terreno poco distante, a trecento metri dal luogo indicato.