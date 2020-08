Napoli, disoccupati controllano rispetto norme anti covid in spiaggia

A Napoli alcuni disoccupati che percepiscono il reddito di cittadinanza si sono messi a disposizione gratuitamente per far rispettare le norme anti covid sulle spiagge libere, spesso a rischio assembramenti (CORONAVIRUS: LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN CAMPANIA). L'iniziativa, che con il lavoro dei volontari copre tutta la giornata, dalle 8.30 alle 18, riguarda quattro spiagge del capoluogo campano, tra cui Rotonda Diaz. "E' una spiaggia molto popolare", spiega uno dei 'controllori'. "Sta andando abbastanza bene , la gente più o meno rispetta le regole. Noi facciamo anche un po' da deterrente". Il progetto è dell'associazione 'Ex lavoratori di pubblica utilità', da poco costituita.