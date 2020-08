Coronavirus Campania, indagato direttore Zooprofilattico di Portici

I carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell'istituto zooprofilattico (Izsm) di Portici (Napoli), una delle strutture delegate dalla Regione Campania all'esecuzione dei tamponi per la rilevazione del coronavirus (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN CAMPANIA). Il provvedimento, emesso dall'ufficio inquirente partenopeo (pm Di Mauro e De Roxas), rientra nell'ambito di uno dei filoni dell'indagine della Procura di Napoli sulla gestione degli appalti durante l'emergenza sanitaria. Il decreto di perquisizione riguarda il direttore della struttura, A. L., che risulta indagato. Secondo quanto si apprende anche in questo caso i pm contestano il reato di turbativa d'asta.

Perquisizioni anche in una struttura privata

I carabinieri hanno eseguito perquisizioni anche negli uffici della Ames di Casalnuovo in provincia di Napoli, un centro polidiagnostico strumentale privato a cui l'Istituto zooprofilattico di Portici ha fatto riferimento per le analisi dei tamponi. Anche il vertice della struttura privata risulta indagato. La Procura di Napoli sta cercando di fare luce sui rapporti tra l'istituto e il centro analisi nell'ambito del filone che fa riferimento alle forniture dell'inchiesta sulla gestione degli appalti per l'emergenza coronavirus in Campania.