Grottolella, sorpreso con un etto di cocaina: arrestato 44enne

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Grottolella, in provincia di Avellino, dopo essere stato sorpreso in possesso di un etto di cocaina. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'arresto

L’intervento dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino è scattato al termine del monitoraggio dei movimenti dell'uomo. Intimato l’alt alla Panda su cui era a bordo, l'uomo è stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina pura e 5.500 euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio. La droga era nascosta nella plancia dell’auto dove solitamente è istallato il sistema airbag per il passeggero. L’inserimento di uno spinotto permetteva l’alimentazione di un congegno elettrico che, premendo un pulsante nascosto sotto al cruscotto, azionava l’apertura del cassetto mascherato dalla parte di plastica soprastante l’airbag. L'uomo è stato arrestato e la cocaina, del valore commerciale al dettaglio sulla piazza avellinese calcolato in oltre 10.000 euro, è stata sottoposta a sequestro insieme al denaro e a due cellulari.