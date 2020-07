Sparatoria Napoli, condannato a 18 anni l'uomo che ferì Noemi

Al termine di un processo celebrato con rito abbreviato, il gup di Napoli, Vincenzo Caputo, della 24esima sezione penale, ha condannato a 18 anni di reclusione Armando Del Re e a 14 anni suo fratello Antonio, ritenuti responsabili della sparatoria tra la folla, avvenuta il 3 maggio 2019 in piazza Nazionale , a Napoli, in cui venne gravemente ferita Noemi, una bimba di soli 4 anni, e la nonna. Vero obiettivo dell’agguato era Salvatore Nurcaro , ritenuto un esponente di un clan loro rivale, anch'egli rimasto ferito in modo grave. Al termine della requisitoria i pm antimafia Antonella Fratello e Simona Rossi avevano chiesto 20 anni di carcere per i due fratelli. I giudici hanno confermato l'aggravante mafiosa in relazione al tentato omicidio, stralciata invece in relazione alla ricettazione di una moto utilizzata durante le fasi dell'agguato. Ad assistere alla lettura della sentenza c'era anche il procuratore di Napoli Giovanni Melillo.

Stamattina, invece, durante l'arringa dell'avvocato Leopoldo Perone, legale di Antonio Del Re, era presente in aula anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, accompagnato dall'assessore comunale Alessandra Clemente. Perone, nel suo intervento, durato circa due ore, ha contestato, in sostanza, l'ipotesi di premeditazione dell'agguato - “si sarebbe trattato di un'azione estemporanea", ha detto - e l'aggravante mafiosa, chiedendo, contestualmente, al giudice una riduzione della pena rispetto a quanto richiesto dall’accusa. Antonio, viene indicato come colui che offrì appoggio logistico al fratello Armando che invece, per gli inquirenti, sarebbe stato il sicario che quel giorno, malgrado la folla, sparò contro Nurcaro

Il papà di Noemi: “Pena esemplare. Cercavamo giustizia, non vendetta”

"Noi abbiamo sempre cercato giustizia e non vendetta: è sempre stato questo il nostro obiettivo. Con le leggi che ci sono in Italia possiamo dire che siamo soddisfatti anche se per noi, quello che ci hanno fatto, non sarebbero stati sufficienti neppure cento anni di carcere per il dolore che ci hanno provocato". Questo il commento di Fabio Staiano, papà della piccola Noemi, dopo la sentenza di condanna. “È un segnale importante che è stato dato a noi come famiglia ma anche a tutta la città e al Paese", ha detto ancora il genitore della bimba, che dopo essere stata ferita rimase ricoverata in ospedale per molti giorni in pericolo di vita. "La magistratura ha fatto un lavoro esemplare. Anche il sindaco - ha poi aggiunto - si è trattenuto con noi per circa un'ora. Ci ha manifestato la vicinanza e la solidarietà sua personale, dell' amministrazione e anche di tutta la città. Ci sentiamo spesso e ci siamo visti anche la scorsa settimana: ci è stato molto vicino in questa triste vicenda. Adesso andiamo da Noemi - ha concluso - per farla stare serena".