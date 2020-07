Whirlpool, operai in Piazza Plebiscito a Napoli: incontro col prefetto

Sono tornati in piazza i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di via Argine per manifestare contro la chiusura annunciata dall'azienda per il prossimo 31 ottobre. Una battaglia che va avanti da oltre un anno. I dipendenti in protesta per mantenere il proprio posto di lavoro si sono dati appuntamento in Piazza del Plebiscito, a Napoli. Alle ore 12 - a quanto riferito - una delegazione composta da sindacati e lavoratori sarà ricevuta dal prefetto Marco Valentini.



La manifestazione

In piazza i lavoratori hanno esposto uno striscione con scritto: “Basta pacchi, nazionalizzazione subito”. Una protesta accompagnata da un canto. I lavoratori, disposti in cerchio in piazza, hanno messo in scena una sorta di “tammorra”. Hanno intonato una canzone appositamente scritta che si intitola “Nun s'ha da tucca' (Non si deve toccare)” e i cui versi recitano: “Simme operai e facimme paura e pa' fatic avimma lutta" (siamo operai e facciamo paura e per il lavoro dobbiamo lottare)”. E ancora “Nui cumbattimm pa' dignità. A Whirlpool è a nost e nun s'ha da tucca', a terra è a nostra e nun s'ha da tucca' (noi combattiamo per la dignità. La Whirlpool e la terra sono nostre e non si devono toccare)”.