Maltempo, dalle 14 allerta meteo su alcune zone della Campania

La protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo a partire dalle 14 e fino alle 23.59 di oggi, che interesserà diverse zone della regione, in particolare l’Alto Volturno e il Matese, la Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alta Irpinia e Sannio, Tusciano e Alto Sele. Previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità, con possibili raffiche di vento. ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI METEO - LE PREVISIONI A NAPOLI )

Incerta l’evoluzione dei temporali

I fenomeni temporaleschi, riferisce il bollettino, sono caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero causare danni alle coperture e alle strutture provvisorie anche in considerazione di raffiche di vento, fulminazioni e possibili grandinate. Una condizione che ha portato a un livello di criticità idrogeologica per il possibile impatto al suolo delle precipitazioni di colore giallo. La protezione civile infine raccomanda “alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi”.