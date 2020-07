Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Obbligo per le società di tutti i mezzi di trasporto di vietare l'ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare ogni misura idonea ad evitare assembramenti a bordo

Obbligo di indossare la mascherina in tutte le aree terminal del trasporto pubblico (comprese banchine e binari) nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto e durante tutto il tragitto. Questo è quanto prevede una ordinanza firmata ieri sera dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

