Maltempo Campania: allerta meteo gialla dalle 10 alle 20 di domani

La Protezione civile della Regione ha emanato un avviso per piogge e temporali sull’intero territorio, con particolare attenzione sulla fascia costiera

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali di colore giallo dalle 10 alle 20 di domani, 4 luglio, sull'intero territorio regionale (MALTEMPO IN LOMBARDIA – MALTEMPO NEL LAZIO – MALTEMPO IN ITALIA – IL METEO A NAPOLI).