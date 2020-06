Regionali Campania, accordo centrodestra: candidato Stefano Caldoro

La decisione è stata annunciata da Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini in una nota congiunta. Il centrodestra correrà unito anche nelle altre regioni con Francesco Acquaroli per le Marche, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia. Confermati anche i governatori uscenti Giovanni Toti in Liguria e Luca Zaia in Veneto

Sarà Stefano Caldoro il candidato del centrodestra per le elezioni regionali che si svolgeranno a settembre in Campania. La decisione è stata annunciata da Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini in una nota congiunta. (DOVE E QUANDO SI VOTA)

L'annuncio del centrodestra

"Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle Regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra. I candidati del centrodestra saranno: Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia", hanno annunciato i tre leader del centrodestra. I candidati individuati si "aggiungeranno alla squadra dei governatori uscenti che, dopo eccellenti prove di governo, sono stati confermati: Giovanni Toti in Liguria e Luca Zaia in Veneto. Il centrodestra esprimerà candidati unitari anche alle Comunali – prosegue la nota – L'accordo raggiunto, in un clima di grande collaborazione, prevede che la Lega indichi i candidati in alcune città del Centrosud fra cui Reggio Calabria, Andria, Chieti, Macerata, Matera, Nuoro, mentre Forza Italia e Fratelli d'Italia esprimeranno candidati in altre città al voto".

Caldoro: “Facciamo ripartire la Campania con serietà”

"Ringrazio il Presidente Silvio Berlusconi e Forza Italia per avermi indicato e sostenuto dal primo momento. Ringrazio i leader della Lega e di Fratelli d'Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni per la fiducia", ha affermato in una nota Caldoro, capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. "Ho scelto la mia terra per l'impegno politico ed istituzionale. Insieme, e lo dico a tutti i campani, facciamo ripartire la Campania con serietà e passione", ha concluso.

Laboccetta: “L'assalto di Salvini non è riuscito”

"L'assalto di Salvini in Campania non è riuscito. Per mesi, quotidianamente, ha bombardato l'ultima roccaforte di Silvio Berlusconi. Ma il Cavaliere alla fine non ha mollato Stefano Caldoro. Mentre in FI Campania andava in scena un violentissimo scontro interno. Tra qualche ora, finalmente, anche il centrodestra nella nostra regione potrà dire la sua. Certo, 8 mesi di vantaggio concessi a Vincenzo De Luca sono tanti. E pesano molto. Ma il governatore uscente, big dell'istrionismo, finora ha giocato la sua partita senza la squadra avversaria in campo. Ha tirato pallonate sempre a porta vuota. Tutti lo danno superfavorito, ma anche la Juventus con il Napoli lo era", ha invece affermato l'ex deputato Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. "Anche Mara Carfagna da tutta questa vicenda, con il suo plotone di parlamentari, ne esce malissimo. Ha provato, con forza, fino a qualche ora fa, di spingere Caldoro sul campo minato da lei scientificamente preparato. Ma Caldoro non si è mosso di un millimetro, anche quando qualche consigliere fraudolento gli suggeriva di alzare bandiera bianca. E così, il Cavalier Berlusconi ha deciso, sondaggi alla mano, che l'ex governatore non andava sacrificato. Lo ha recuperato personalmente a bordo del suo elicottero. Un salvataggio in zona Cesarini. Ma adesso occorre guardare avanti. E scendere tutti in campo. Con superliste. E basta con i veti ad personam. Ai rigori si può arrivare. Ma ci vuole coraggio, cuore e passione", ha concluso Laboccetta.

Ronzulli: “Candidatura di Caldoro è una vittoria di Berlusconi”

"La conferma della candidatura di Caldoro alla presidenza della Regione Campania è una vittoria del Presidente Berlusconi che aveva avanzato questa designazione già molti mesi fa. A Caldoro, che di certo saprà guidare al meglio la coalizione di centrodestra in questo importante appuntamento elettorale, un grande in bocca al lupo", ha affermato in una nota la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.