Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

8:49 - Ieri zero contagi in Campania

Zero contagi ieri in Campania secondo quanto fa sapere L'Unità di Crisi della Regione. Ieri sono stati esaminati complessivamente 4.115 tamponi di cui nessuno risultato positivo. Il totale complessivo dei positivi in Campania è di 4.608 su un totale complessivo di tamponi pari a 234.666.

8:45 - Ricalcolo Campania, i positivi sono 4.608: 230 in meno

I positivi al Covid-19 in Campania sono 4.608 e non 4.838 come riferito fino a giovedì. Lo sottolineano fonti dell'Unità di Crisi della Regione le quali evidenziano che dalle verifiche delle Asl sono emerse 230 persone che avevano fatto più di un tampone in ambienti diversi.