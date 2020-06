Coronavirus Campania, a Napoli riapre oggi la Cappella Sansevero

Napoli ha ritrovato uno dei suoi simboli: ha riaperto oggi la Cappella Sansevero, sito custode della celebre statua del Cristo velato e di altre meraviglie del barocco. A 30 anni esatti dall'altra riapertura, quella dopo il restauro. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA)

Le dichiarazioni

"Abbiamo scelto la data del 12 giugno perché desideriamo celebrare e ricordare quel momento memorabile", ha affermato Carmine Masucci, amministratore del Complesso Monumentale Cappella Sansevero. Poi: "Avremmo voluto festeggiare con un grande evento la ricorrenza, ma il periodo che viviamo non lo consente. Lo faremo appena sarà possibile".

Prenotazione online

Gli ingressi, con mascherina, dal mercoledì alla domenica (dalle 10 alle 19), per la visita sarà obbligatoria la prenotazione online (biglietti a otto euro più prevendita), ma sarà possibile prenotare anche last minute in biglietteria (tranne per i gruppi a partire da 10 unità). Capienza massima del sito 35 persone, prescritta la distanza di sicurezza di almeno un metro anche all'esterno del Museo, sono stati predisposti igienizzanti sul percorso, segnaletica speciale ed entrate e uscite attraverso varchi distinti. All'ingresso del Museo rilievo della temperatura, le audioguide, che verranno sanificate a ogni singolo utilizzo e potranno essere ascoltate con auricolari propri o con auricolari monouso gratuiti.