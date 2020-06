Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Parte il piano "Scuola Sicura" della Regione Campania: da oggi il personale docente e non docente coinvolto negli esami di Stato potrà effettuare il tampone, su base volontaria, ai checkpoint territoriali delle cinque province campane. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

15:53 - Ischia riapre al turismo di lusso: dagli hotel ai ristoranti

Con la riapertura dello storico Regina Isabella riparte anche il turismo di lusso ad Ischia: l'albergo voluto da Angelo Rizzoli ed il suo ristorante stellato Michelin l'Indaco riaprono i battenti venerdì 12, con un protocollo di assistenza e prevenzione anti covid messi a punto da specialisti del settore. Del nutrito comparto del turismo de luxe isolano (che conta 15 hotel 5 stelle e 3 ristoranti nella guida Michelin) quasi tutti i protagonisti riprenderanno l'attività tra fine giugno e luglio, nonostante le incertezze economiche e sanitarie della post pandemia: dagli hotel Punta Molino, Miramare e Castello, Mare Blu, San Montano, Excelsior, Moresco al Giardino Eden, struttura con piscine e ristorante incastonata nella baia di Cartaromana ed amata dai vip come Lenny Kravitz, Banderas e Tommy Hilfiger che ci arrivano dal mare con gli yacht, ai parchi idrotermali Negombo, Castiglione ed Aphrodite al bar Calise ai ristoranti La Lampara, Umberto a Mare, Zì Nannina. Riaprirà il 26 giugno anche Danì Maison, il ristorante 2 stelle Michelin dello chef Nino Di Costanzo che nel lockdown si è dedicato alla ricerca gastronomica, elaborando un menù rinnovato quasi per intero: "Ho scavato nel passato della cucina delle isole: a Ventotene si trasferirono molti ischitani che ne hanno influenzato la gastronomia, con accostamenti inaspettati; quest'anno infatti avremo in carta coniglio con gli scampi e altre ricette dimenticate e rivisitate. Riapriremo affinché l'offerta turistica ischitana sia la più ampia possibile, perché oggi sento il dovere di tenere la luce accesa del mio ristorante".

15:42 - De Luca ha incontrato i produttori del comparto audiovisivo

Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha incontrato i rappresentanti del comparto dell'audiovisivo, accompagnati dal direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli Antonio Parlati. Erano presenti i produttori delle principali fiction e film tv, con i quali sono state affrontate tra l'altro - si spiega in una nota - le problematiche della ripresa delle attività in un settore che conta migliaia di occupati e che rappresenta un tassello fondamentale della promozione culturale e turistica della Campania, ancora di più in questa delicata fase che sta attraversando il Paese. "Abbiamo deciso - ha detto De Luca - di sostenere e valorizzare queste produzioni, d'intesa con i dirigenti Rai e i produttori. Daremo il massimo di assistenza, sia logistica che sanitaria, per consentire non solo di consolidare le esperienze e le eccellenze maturate negli ultimi anni, ma per accogliere in Campania ancora molte altre produzioni di livello nazionale e internazionale".

14:50 - Caserta, flash mob di atleti e associazioni sportive: "Stop rate"

Atleti e soci di associazioni sportive dilettantistiche casertane hanno protestato questa mattina con un flash mob all'esterno della sede della Provincia di Caserta. Piero Giani, presidente del Comitato territoriale dell'Uisp, spiega che "mentre molti enti locali, sostenuti anche dal Coni, hanno emesso delibere per sospendere fino al termine del 2020 i pagamenti delle associazioni sportive che usufruiscono di palestre e impianti pubblici, la Provincia di Caserta, in controtendenza, ha deciso comunque di chiedere il pagamento dei corrispettivi di marzo, aprile e maggio, periodo di pandemia, in cui tutto è stato chiuso e noi associazioni, per cause dunque di forza maggiore, non abbiamo potuto svolgere le nostre attività. Chiediamo che tali scelte vengano revocate".

La Provincia gestisce attraverso l'agenzia Agis, alcuni impianti sportivi come lo Stadio del Nuoto e il palazzetto dello sport di viale Medaglie d'Oro a Caserta, e soprattutto decine di palestre degli istituti superiori, dove le associazioni sportive dilettantesche organizzano, in base a delle convenzioni, corsi a pagamento, in particolare di volley e basket. Giuseppe Guida, presidente Agis, dice di "comprendere le difficoltà delle società, ma la legge è chiara: il decreto Cura Italia prevede infatti la sospensione dei pagamenti fino al 31 luglio dei canoni di fitto e concessori da parte delle associazioni che abbiano concessioni pluriennali, proprio come le associazioni che protestano; dopo questa data, le somme vanno pagate. Ma proprio per venire incontro alle loro esigenze, come Agis, abbiamo emesso un'altra delibera in cui prevediamo che nel prossimo esercizio di bilancio ci saranno sconti fino al 50% per le associazioni, che potranno così recuperare quanto perso in questi mesi".

14:26 – La giunta della Campania sospende gli adempimenti tributari

La giunta regionale della Campania ha disposto la sospensione di tutti gli adempimenti tributari e dei termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'1 giugno ed il 31 agosto 2020, prorogando tali termini al 30 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi, relativi alla Tassa automobilistica regionale, all'Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), all'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA), al Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (TSDD) e all'Addizionale applicata all'accisa sul gas naturale utilizzato per gli usi civili e per gli usi agricoli, artigiani e industriali (ARISGAN). Con tale provvedimento sono state inoltre sospese, sempre fino al 30 settembre, tutte le attività di riscossione coattiva ed i versamenti delle rate dovute per ingiunzioni emesse dagli Uffici della Direzione Generale Entrate e Politiche Tributarie, senza decadenza dai benefici della rateizzazione e senza applicazione di sanzioni e interessi. In relazione alla Tassa automobilistica è stato prorogato al 31 luglio il termine per presentare la richiesta di domiciliazione bancaria, di cui all'art. 1, comma 47, della Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 27, con riduzione del 10% dell'importo dovuto e con addebito diretto entro il 30 settembre senza sanzioni e interessi.

12:34 - Mastella: "Benevento è Covid free"

"La città di Benevento è Covid free". Ad annunciarlo è il sindaco Clemente Mastella. "Anche l'ultimo nostro concittadino contagiato - commenta il sindaco Mastella - è risultato negativo al tampone di controllo. Da oggi quindi, grazie al grande senso di responsabilità mostrato dai cittadini in questo periodo di pandemia, la città di Benevento non annovera più cittadini contagiati dal Covid-19. Senza alcun dubbio si tratta di una notizia che ci rende felici ma, nello stesso tempo, deve anche indurci a continuare a rispettare scrupolosamente le regole di prevenzione. Guai, infatti, ad abbassare la guardia".

12:24 - A Napoli flash mob delle guide turistiche

Flash mob in piazza del Gesù, a Napoli, delle guide turistiche abilitate e degli accompagnatori, "tra le primissime categorie a fermarsi a causa dell'epidemia e saremo gli ultimi a ripartire". La stagione lavorativa dell'anno in corso è oramai saltata, "se tutto andrà bene, se ne riparlerà nella primavera 2021. Finora, lamentano, "con i Decreti Cura Italia e Rilancio, molti tra guide e accompagnatori hanno beneficiato, come gli altri professionisti a Partita Iva, dei 600 euro di marzo e aprile, ma molti rimarranno anche esclusi dai 1.000 euro di maggio a causa di criteri che non tengono conto delle specificità delle attività turistiche".

Dalla manifestazione di Napoli, organizzata da Agta, in contemporanea con molte città italiane, partono richieste di "aiuti concreti dal Governo". Tra queste, un fondo economico per il turismo, misure specifiche, concordate con i rappresentanti di categoria, sostegno economico fino alla ripresa dell'attività, possibilità di rateizzare in 2 anni senza interessi i pagamenti di tutti i tributi e contributi dovuti nel 2020. La riapertura dei musei e dei monumenti, evidenziano i manifestanti, "non coincide con la ripresa del turismo, ma soprattutto con la ripresa dell'attività di guide e accompagnatori".

10:07 - Sabato ripartono la funivia del Faito e il Campania express

"Dal 13 giugno riapre la Funivia del Faito e riparte il Campania Express. Lentamente, continuando a tenere vive tutte le precauzioni dettate dalle prescrizioni anticontagio, si ritorna verso la normalità. Sabato prossimo la "panarella" riprenderà le sue risalite verso la cima dei Monti Lattari e la bellezza di un panorama mozzafiato unico al mondo. Dalle 10 alle 17, tutti i giorni 18 corse da Castellammare al Monte Faito in otto minuti. Nella stessa giornata di sabato il Campania Express riprenderà le sue otto corse giornaliere verso i siti archeologici di Ercolano e Pompei e verso le più belle località della costiera sorrentina. Un impegno importante per provare a lasciarci alle spalle i terribili mesi passati, confermare la vocazione turistica e la grande ospitalità della Campania, e guardare con fiducia al futuro". Lo rende noto il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio.

7:36 - Cinque nuovi casi ieri in Campania

Cinque casi positivi al Coronavirus scoperti ieri in Campania su 1.629 tamponi esaminati. Il totale complessivo dei positivi in regione - informa l'Unità di crisi - sale così a 4.833 su 220.662 tamponi eseguiti dall'inizio della pandemia.

7:31 - "Scuola sicura", da oggi tamponi per il personale

Parte il piano "Scuola Sicura" della Regione Campania: da oggi il personale docente e non docente coinvolto negli esami di Stato potrà effettuare il tampone, su base volontaria, ai checkpoint territoriali delle cinque province campane. "Si tratta di un progetto voluto dal presidente De Luca per dare sicurezza al personale e agli studenti e le loro famiglie impegnati negli esami di maturità - dichiara l'assessore regionale all'Istruzione, Politiche Sociali e Giovanili Lucia Fortini -. Vogliamo rendere tranquilla la nostra comunità scolastica. Questo primo screening, che riguarderà in Campania circa 27mila soggetti, sarà il primo banco di prova per l'inizio della scuola a settembre, quando partirà anche la campagna di vaccinazione gratuita per la normale influenza per bambini ed anziani voluta dal Governatore. Ritengo che sia una buona cosa vaccinarsi, visto che i sintomi dell'influenza stagionale possono essere confusi inizialmente con quelli dell'infezione da Covid-19 ed io personalmente la farò".