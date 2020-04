"I laboratori associati a Federlab, Aspat, Anisap Campania e Confindustria Campania, in possesso dei necessari requisiti provvederanno a eseguire i test sierologici finalizzati alla ricerca degli anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da Sars-CoV2, in ragione dell'approvvigionamento dei reagenti". Tutto questo da martedì 14 aprile. Nel frattempo, ieri in Campania i positivi al Coronavirus sono stati 98: il totale è ora di 3.442 casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Sono 98 le persone risultate positive al Coronavirus ieri in Campania, per un totale che è salito a 3.442 casi, mentre i tamponi eseguiti oggi sono 2.081 per un totale di 31.745. A riferirlo è l'Unità di crisi della Regione Campania.

Altri 21 marittimi in servizio sulla nave Costa Mediterranea, sono sbarcati al porto di Napoli e partiti per le rispettive destinazioni. Lo riferisce la prefettura di Napoli. Come prevede l'ordinanza del ministero della Salute e del ministero dei Trasporti del 28 marzo scorso, i marittimi saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, appena arrivati a destinazione. Successivamente, la nave è ripartita per il porto di La Spezia.

Dal prossimo 14 aprile "i laboratori associati a Federlab, Aspat, Anisap Campania e Confindustria Campania, in possesso dei necessari requisiti provvederanno a eseguire i test sierologici finalizzati alla ricerca degli anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da Sars-CoV2, in ragione dell'approvvigionamento dei reagenti". Lo comunicano Gennaro Lamberti (Federlab), Pierpaolo Polizzi (Aspat), Fernando Umberto Mariniello (Anisap Campania) e Gianni Severino (Confindustria Campania) in una lettera indirizzata al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, all'ad di Soresa, Corrado Cuccurullo, e al direttore per i lavori pubblici e la Protezione Civile, Italo Giulivo.