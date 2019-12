Poliziotto muore in un incidente stradale nel Napoletano

Il vicequestore in servizio al Reparto mobile di Napoli, Ciro Lomaistro, è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via Solfatara a Pozzuoli alta, in provincia di Napoli.

La dinamica dell'incidente

L’agente, 50 anni, stava rincasando a bordo del proprio scooter quando, a pochi metri da casa, si è scontrato con un'auto che proveniva dalla direzione opposta. L’uomo è finito a terra dove, probabilmente, è stato travolto da un'altra auto che non si è fermata per prestare soccorso. Sono in corso indagini della polizia municipale di Pozzuoli per accertare la dinamica dell’incidente, anche attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza pubblica e privata presente in zona. Sul corpo del poliziotto, che secondo i primi accertamenti al momento dell’incidente indossava il casco, è stato disposto l’esame autoptico.

Le indagini

"Si tratta di un incidente anomalo e stiamo cercando di ricostruire con pazienza tutti i tasselli del tragico impatto. Lavoreremo anche stamattina con ulteriori rilievi e controlli delle videocamere presenti", ha detto Silvia Mignone, comandante della polizia municipale di Pozzuoli che coordina le indagini.