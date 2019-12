Maltempo a Napoli, albero cade in via Nuova Agnano: morto 62enne

Un uomo di 62 anni, Mohamed Boulhaziz, è morto a Napoli in via Nuova Agnano,dove è rimasto schiacciato da un albero di grosse dimensioni che si è abbattuto al suolo (IL LIVE SUL MALTEMPO - LE PREVISIONI IN ITALIA). È accaduto intorno alle 7, alla periferia occidentale della città. Il 62enne, commerciante di nazionalità marocchina residente a Maddaloni, in provincia di Caserta, è stato soccorso dal personale del 118, ma in ospedale i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul posto è intervenuta anche la polizia. La bufera di vento che ha colpito la Campania nelle prime ore del mattino ha provocato la caduta di numerosi altri alberi e cartelloni pubblicitari in tutta la città. Maltempo, ancora temporali e nubifragi. Un morto a Napoli. LIVE LIVE