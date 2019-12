Maltempo in Campania: esonda il lago Patria, frane nel Casertano

Le piogge e i temporali di queste ore hanno causato allagamenti e disagi in diverse zone della Campania. La Protezione civile della Regione Campania sta coordinando le attività di intervento, al momento i maggiori disagi si stanno verificando nel Casertano e nella zona del Lago Patria. L'allerta meteo di livello arancione potrebbe essere prorogata. (LIVE BLOG)

Allagamenti e frane

Nella zona del Lago Patria, sul versante di Giugliano in Campania, diverse strade si sono allagate, tra queste la Circumlago che è stata interdetta al traffico nel tratto che ricade nel comune di Giugliano e in quello nel territorio di Castelvolturno. L'esondazione, secondo i controlli effettuati dai tecnici e dalla polizia municipale di Giugliano, è dovuta al blocco della foce per l'ammasso di detriti e sabbia trasportati dalle mareggiate. Al momento la situazione viene monitorata con la presenza di squadre di polizia municipale. Si sta provando a liberare la foce con un intervento coordinato dalla Protezione Civile che ha inviato la 'Sma' con escavatori. Nel Casertano, invece, si sono verificate diverse frane nel territorio di Roccamanfina, Sessa, Marzano, Conca, Teano e Campagnola.

Frane e allagamenti nel Casertano

