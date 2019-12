Meteo a Napoli: le previsioni del 19 dicembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 28.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

La depressione che nei giorni precedenti si è scavata sul Mediterraneo occidentale si avvicina al Tirreno, indebolita ma tuttavia è quanto basta per determinare una giornata instabile sulla Campania, con qualche rovescio sparso anche a carattere temporalesco, specie lungo i settori costieri e aree interne prospicienti. Temperature in lieve flessione, ma comunque su valori piuttosto miti per il periodo. Venti ancora sostenuti. Mari mossi o molto mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 22mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Mare mosso.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 13.7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 20,5 µg/m³.