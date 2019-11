Maltempo in Campania, vento e pioggia provocano una frana a Capri

Una lunga e stretta fascia di terra, che dalla via provinciale scende in mare, è franata nello specchio d'acqua di Marina Piccola a causa delle piogge e del vento che si sono abbattuti in questi giorni sull'isola di Capri (Napoli). Lo smottamento non ha provocato danni e non è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il sindaco di Capri, Marino Lembo, ha precisato che si è trattato di uno smottamento che ha interessato la proprietà privata di alcune ville che si trovano sulla via che porta a Marina Piccola. "Ai proprietari erano già state notificate nel 2014 ordinanze per il ripristino e la messa in sicurezza dell'area, proprio per evitare che, in condizioni di maltempo, si potesse ripetere un altro episodio franoso", ha detto il primo cittadino. (LIVE BLOG) Maltempo, esondazioni a Genova. Forti piogge in Piemonte. LIVE LIVE