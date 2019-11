Ancora una frana nel tardo pomeriggio di ieri a Pozzuoli, dopo che mercoledì sera un primo smottamento aveva costretto 22 famiglie ad abbandonare in via precauzionale la loro palazzina. Per le abbondanti piogge cadute nelle scorse ore, un costone tufaceo ha ceduto e si è riversato sulla statale Domitiana, sulla carreggiata in direzione Pozzuoli-Arco Felice. Il terreno e il muro di contenimento hanno invaso il manto stradale a poche decine di metri dal complesso Olivetti, nel tratto in cui l’asse viario prende la denominazione di via Campi Flegrei. Si è reso dunque necessario deviare il traffico da e per Pozzuoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, tecnici del comune e la polizia municipale per gestire la circolazione. I veicoli in transito sono stati deviati su via Europa Unita in direzione Arco Felice e su via Annecchino per Pozzuoli e Napoli. Non si registrano danni a cose o persone. (IL LIVEBLOG)

Frana vicino a una palazzina, evacuate 22 famiglie

Mercoledì, in tarda serata, 22 famiglie sono state sgomberate a scopo precauzionale da un condominio di via Barletta 28, nella zona del lungomare di Pozzuoli, in seguito al distacco, provocato dalla grande quantità d’acqua caduta in questi giorni, di una grossa porzione di terreno dalla parete a strapiombo che si trova a circa tre metri dal fabbricato. Ieri mattina un'altra situazione critica si è verificata in una traversa di via Solfatara, dove un muro di contenimento è crollato sotterrando sotto pietre e fango un'auto in sosta. La strada è stata interdetta al traffico veicolare e per i residenti è stato assicurato solo il passaggio pedonale. Nessun ferito.