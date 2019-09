Napoli, agguato all'ospedale Pellegrini: tre arresti

A Napoli i carabinieri e la polizia hanno arrestato tre persone ritenute responsabili di aver gambizzato, il 17 maggio scorso, un giovane, Vincenzo Rossi, per poi sparare nell'ospedale Vecchio Pellegrini contro i suoi soccoritori. Sono così finiti in manette Giuseppe Iaselli di 19 anni, Vincenzo D'Avino di 22 e Arturo Picco di 30 anni. Sono accusati, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio, lesioni personali gravi e detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, con l'aggravante del metodo mafioso. L'agguato è maturato, secondo gli inquirenti della Dda, in un contesto camorristico, nell'ambito del traffico di droga. Determinanti si sono rivelate le immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisite e le intercettazioni.

Le indagini

L'autore della prima azione di fuoco, Giuseppe Iaselli, è stato visto, prima della "gambizzazione", in sella a uno scooter assieme a Vincenzo Rossi nei pressi di Piazza Matilde Serao e, subito dopo, fuggire nei vicoli dei Quartieri Spagnoli con in mano una pistola. Gli autori della sparatoria all'interno dell'Ospedale Vecchio Pellegrini sono invece stati identificati in D'Avino e Picco. Inquadrati dalle telecamere nella zona dei Quartieri Spagnoli, i due si sono camuffati, hanno prelevato una pistola e reso illeggibile la targa dello scooter utilizzato per l'azione di fuoco. Dopo la sparatoria, tra le vie dei Quartieri Spagnoli, si sono liberati degli indumenti utilizzati e hanno occultato la pistola in un nascondiglio.