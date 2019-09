I lavoratori dell’American Laundry, la ditta che si occupa della fornitura di biancheria agli ospedali di Napoli, hanno cercato di bloccare l’ingresso della Galleria della Vittoria stendendosi a terra. La polizia è intervenuta spostandoli di peso. Ne sono seguiti attimi di tensione e il blocco della circolazione stradale. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza.

Ieri i lavoratori hanno manifestato davanti al Duomo

I dipendenti dell’American Laundry sono da tempo in lotta: a causa del cambio di appalto e dell’ingresso di una nuova ditta temono di perdere il lavoro. Anche ieri hanno manifestato davanti al Duomo di Napoli durante le celebrazioni per la festività di San Gennaro.

I sindacati: "La Regione intervenga subito"

Cgil, Cisl e Uil di Napoli hanno emesso un comunicato in cui si legge: "Quanto oggi avvenuto a Napoli è la conferma di ciò che temevamo da mesi. La mancata risposta, da parte della Regione, alle nostre richieste ha ulteriormente esasperato gli animi di lavoratori che si sentono abbandonati dalle istituzioni per una vicenda di cui non hanno responsabilità. La Regione - proseguono i sindacati - intervenga subito nel suo ruolo e convochi un tavolo per dare risposte ai lavoratori e garantire la qualità del servizio nel passaggio tra aziende. Non possiamo lasciare che quella di American Laundry diventi una vicenda di ordine pubblico con i lavoratori trasformati dal decreto Salvini, come abbiamo visto oggi, in criminali da perseguire".