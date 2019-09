Napoli, protesta degli operai Whirlpool davanti al Duomo

Sono giorni di protesta per gli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli, in seguito alla decisione dell’azienda di cedere il polo partenopeo. Dopo aver occupato ieri un tratto dell’A3 Napoli-Pompei-Salerno (FOTO), dalle prime ore della mattina di oggi, nel giorno della solennità di San Gennaro, una delegazione di lavoratori si è radunata davanti al Duomo del capoluogo campano, tutti con indosso una t-shirt con la scritta: "Whirlpool Napoli non molla”.

Operai chiedono garanzie e certezze

Negli scorsi giorni, l’azienda aveva comunicato l'intenzione di mantenere i livelli occupazionali nonostante la cessione ma agli operai non è bastato e ora chiedono maggiori certezze e garanzie, soprattutto dalle Istituzioni. "Il Governo ci ha un po' traditi", spiega uno dei lavoratori davanti al Duomo. "Deve scendere scendere in campo Conte che ha dichiarato che avevano salvato il sito di Napoli, ora deve dimostrarlo. Il sindaco Luigi de Magistris - aggiunge - ha detto che avrebbe indossato la fascia tricolore e sarebbe venuto in piazza, vorremmo che lo facesse".

Il blocco dell’A3

La protesta odierna segue dunque quanto accaduto ieri mattina, quando, al termine dell'assemblea promossa dalle Rappresentanze sindacali unitarie, un gruppo di lavoratori dello stabilimento Whirlpool di via Argine ha bloccato l'autostrada Napoli-Pompei-Salerno in entrambi i sensi di marcia. Il corteo ha paralizzato il traffico per alcuni minuti, urlando slogan contro la cessione della fabbrica, annunciata dall’azienda come "l'unico modo per tutelare la massima occupazione a Napoli e offrire un futuro sostenibile di lungo termine allo stabilimento che, in alternativa, avrebbe cessato ogni attività produttiva".