Sono rientrati in fabbrica i lavoratori della Whirpool di via Argine a Napoli che questa mattina, al termine dell'assemblea promossa dalle Rappresentanze sindacali unitarie, hanno bloccato l'autostrada Napoli-Pompei-Salerno in entrambi i sensi di marcia per alcuni minuti all'altezza del casello dell'A3, nei pressi dello stabilimento partenopeo. I lavoratori avevano raggiunto l'autostrada in corteo, urlando slogan contro la cessione della fabbrica annunciata ieri durante il tavolo tecnico al Mise.

Le parole del segretario generale della Uil Campania, Giovanni Sgambati

"È chiaro che la Whirlpool prova a esasperare i sindacati e i lavoratori napoletani e a minarne la resistenza, ma abbiamo coesione e volontà per non perdere questo importante insediamento produttivo", così il segretario generale della Uil Campania, Giovanni Sgambati, presente al presidio. Domani una delegazione di lavoratori sarà al Duomo di San Gennaro, dove è atteso il miracolo dello scioglimento del sangue nel giorno della ricorrenza del santo patrono. Inoltre, il coordinamento sindacale degli stabilimenti Whirlpool in Italia annuncerà lo sciopero generale dei lavoratori del gruppo.

La comunicazione della cessione del ramo d'azienda

Whirlpool Emea aveva comunicato a sindacati e istituzioni il trasferimento del ramo d'azienda di Napoli alla società Passive Refrigeration Solutions S.A. (Prs). "A seguito di attente valutazioni - la nota della stessa azienda - condivise nel corso del confronto con le parti, il trasferimento del ramo d'azienda rappresenta l'unico modo per tutelare la massima occupazione a Napoli e offrire un futuro sostenibile di lungo termine allo stabilimento che, in alternativa, avrebbe cessato ogni attività produttiva".

Data ultima modifica 18 settembre 2019 ore 15:00