C'è molta paura per la nube tossica ad Avellino e dintorni, dopo il violento incendio (FOTO) divampato alla Ics (Industria Componentistica Stampati), un'azienda nel Nucleo industriale in località Pianodardine, che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche.

Stato d'emergenza

Il Prefetto di Avellino, Maria Tirone, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha anche invitato i residenti in 18 comuni limitrofi a non uscire di casa se non per ragioni urgenti e indifferibili. Nel tardo pomeriggio di ieri gli effetti della nube tossica avevano interessato la città di Avellino che appariva semi deserta. Il sindaco, Gianluca Festa, ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, sabato 14 settembre. Analoghe ordinanze sono state diramate dai sindaci di Montefredane e Grottolella, i cui centri abitati sono distanti pochi chilometri dal luogo dell'incendio. Chiusi anche i mercati all'aperto e lo stir, l'impianto di trattamento rifiuti, di Pianodardine.

La vicenda

Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 13 di ieri, venerdì 13 settembre, nel piazzale esterno all'azienda dove erano state stoccate le produzioni. Non ci sono stati feriti o intossicati. Ancora non sono state chiarite le cause che hanno provocato il rogo dal quale si è sviluppata una nube tossica che continua a stazionare sulla zona. Intanto, la procura di Avellino ha aperto un'inchiesta.