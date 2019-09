Avellino, fa esplodere bombolette del gas davanti alla Curia: 3 feriti

Un uomo ha fatto esplodere tre bombolette del gas nei pressi del portone del palazzo vescovile di Avellino, nello scoppio sono rimasti feriti un passante, un vigile urbano e il direttore della Caritas diocesana, Carlo Mele, che ha il suo ufficio all'interno dell'edificio in piazza della Libertà. I tre hanno riportato lievi ustioni.

L'esplosione

L'uomo, disoccupato originario della provincia di Salerno residente in Irpinia, che ha fatto esplodere le bombolette da campeggio ha tentato di scappare, ma è stato bloccato da un agente della polizia municipale e da un passante ed è stato poi portato in Questura. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia scientifica, i vigili urbani e i vigili del fuoco.

Le parole del vescovo

Al momento dell'esplosione il vescovo, monsignor Arturo Aiello, era in sede. Si è detto "molto rammaricato" per l'episodio e dopo aver incontrato i feriti si è recato a Caserta per un impegno pastorale. Il sottosegretario del ministero dell'Interno, Carlo Sibilia, nel ringraziare la polizia locale e la Questura di Avellino per la tempestività che ha consentito di individuare subito il responsabile, ha inviato un caloroso messaggio di solidarietà e vicinanza al vescovo e l'augurio di pronta guarigione ai feriti. Il sindaco, Gianluca Festa, si è recato in Curia per manifestare solidarietà ad Aiello e ai tre feriti.