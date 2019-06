Napoli, cornicione crollato: lunedì i lavori di messa in sicurezza

Cominceranno domattina, lunedì 9 giugno, i lavori di messa in sicurezza in via Duomo, a Napoli, del cornicione il cui crollo ieri ha causato la morte del commerciante 66enne Rosario Padolino. La messa in sicurezza è stata autorizzata dalla Procura di Napoli, che ha sequestrato la facciata di due stabili: i lavori riguardano infatti il cornicione dell'edificio al civico 228, oggetto del crollo, e una parte della facciata dello stabile adiacente. Al termine dei lavori, in giornata, le 30 famiglie sgomberate dall’edificio potrebbero fare ritorno nei propri appartamenti. Intanto circa 50 metri di marciapiede restano transennati e vigilati dai due lati dalla Polizia Municipale. L'autopsia disposta dalla procura sul corpo di Rosario Padolino dovrebbe essere eseguita domani. Napoli, crolla cornicione in via Duomo: morto commerciante e sgomberate 30 famiglie. FOTO