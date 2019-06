Napoli, cade un pezzo di cornicione da un palazzo: morto commerciante

Il titolare di un negozio è morto dopo essere stato colpito da un pezzo di cornicione che si è staccato dal quinto piano di un edificio in via Duomo, al numero civico 228, nel centro storico di Napoli (FOTO). L'uomo è stato trasportato al Cto (Centro Traumatologico Ortopedico), ma non ce l'ha fatta. La vittima, Rosario Padolino, 66 anni, residente nel quartiere Stella, gestiva un negozio di abbigliamento ed era molto noto tra gli operatori commerciali della via. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli agenti di polizia municipale.

Il crollo del cornicione

Secondo le prime testimonianze, quando si è staccato il pezzo di cornicione Padolino stava passeggiando a circa duecento metri dal proprio negozio, 'Coriandoli', dove non si recava da tempo. Le pietre si sono staccate da un edificio dove erano previsti interventi di messa in sicurezza: nonostante il cornicione fosse già imbrigliato, è stata notevole la quantità di materiale che, dopo aver sfondato la rete di protezione, è ricaduta sulla strada.

Sgomberate 30 famiglie

Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco è stato deciso lo sgombero di 30 nuclei familiari. Tra questi ci sono anche due ammalati allettati. Sul posto sono arrivati il pm Giorgia De Ponte ed il procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso. La Procura ha disposto il sequestro della facciata dello stabile, autorizzando però l'amministratore di condominio a eseguire immediatamente i lavori di messa in sicurezza. Al loro completamento, che secondo l'amministratore è previsto per lunedì 10 giugno, potranno rientrare nelle loro abitazioni i nuclei familiari sgomberati.

La rete di protezione aerea deteriorata

Sul cornicione era stata collocata una rete di protezione aerea. "La rete - spiega un ufficiale dei vigili del fuoco - si era però deteriorata, dopo circa un anno e mezzo dalla sua collocazione, e ha ceduto al peso delle pietre. I lavori di messa in sicurezza del cornicione avrebbero dovuto essere completati molto prima". Il peso delle pietre cadute, secondo la stima di un ingegnere residente in zona, sarebbe di 400-500 chilogrammi. Le continue piogge dei giorni scorsi, sostengono alcuni residenti, avrebbero provocato il distacco dei pezzi di cornicioni.

Le parole della moglie della vittima

"L'amore se ne è andato in cielo e non mi ha salutata. Non ci credo, sono disperata", scrive sui social Grazia Ragozzino, moglie di Padolino. Tante le manifestazioni di solidarietà e affetto ricevute dalla donna da parte degli amici increduli. L'uomo era molto conosciuto tra i commercianti di Via Duomo e dell'intera zona di Piazza Cavour e Via Foria anche perché, negli anni, era stato promotore di iniziative di valorizzazione dell'area.

I commercianti che lo hanno soccorso

"Gli tenevo il braccio, che era fratturato, e gli faceva male, ma lui mi rispondeva e non pensavo che potesse morire", dice Luca Rosolio, titolare di una merceria che si trova a 50 metri dal luogo del crollo. Assieme a lui c'era anche un altro commerciante, Maurizio Palma, vicepresidente del comitato dei residenti di via Duomo. "Aveva una ferita in testa, ma non era profonda e aveva anche smesso di sanguinare prima che arrivasse l' ambulanza", aggiunge Rosolio. "Era cosciente - racconta Palma - ma ad un certo punto mi ha detto: 'Stavo dormendo bene, perché mi hai svegliato' e ho capito che non era più lucido. Poi mi hanno chiamato dall'ospedale per dirmi che era morto". "È assurdo che a Via Duomo un uomo, un commerciante stimato da tutti, possa morire così, mentre andava a prendere un caffè al bar", conclude Rosolio.

Nel 2014 morì un 14enne

Il 6 luglio di cinque anni fa Salvatore Giordano, uno studente di 14 anni, rimase ferito in un incidente simile: alcuni pezzi di cornicione si staccarono da un edificio della Galleria Umberto, in via Toledo. Il ragazzo morì dopo tre giorni di ricovero in ospedale. Il giovane, residente a Marano, comune alle porte di Napoli, stava passeggiando quando fu colpito dai calcinacci. Una vicenda che accese polemiche sulla manutenzione degli edifici del centro storico.

Data ultima modifica 08 giugno 2019 ore 15:58