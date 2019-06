Incidenti stradali, morto un motociclista in Irpinia

Un uomo di 47 anni residente ad Arzano in provincia di Napoli ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 7 bis in provincia di Avellino. L'uomo era in sella alla propria moto, una Kawasaki, quando, per cause da accertare, è finito contro il muretto di contenimento posto lungo la carreggiata. La violenza dell’impatto ha reso inutili i tentativi di soccorso dei medici del 118. I carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell' incidente.