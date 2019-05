Sparatoria a Napoli, prognosi sciolta: Noemi è fuori pericolo

La piccola Noemi, ferita in un agguato lo scorso 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, non è più in pericolo di vita. Lo annuncia il bollettino diffuso dall'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Noemi "è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno. I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento. La prognosi quoad vitam è sciolta. Il prossimo bollettino sarà diramato tra 7 giorni".

La sparatoria

La sparatoria si era verificata nel pomeriggio del 3 maggio, all'angolo tra piazza Nazionale e via Acquaviva. L'obiettivo del killer era Salvatore Nurcaro, pregiudicato di 32 anni, colpito da sei proiettili e trasportato all'ospedale Loreto Mare in gravi condizioni. I proiettili hanno però raggiunto anche Noemi, che in quel momento si trovava lì in compagnia della mamma, della nonna e di un'amichetta.

Arrestati due fratelli

Per l'agguato sono stati arrestati due fratelli: uno, Armando Del Re, è considerato l'autore dell'agguato, mentre l'altro lo avrebbe aiutato a fuggire, dopo aver partecipato alla pianificazione dell'agguato, maturato in pieno contesto camorristico. L'accusa è di tentato omicidio premeditato.

Gelmini: "La notizia più bella"

"La più bella notizia del giorno? Noemi, la bambina ferita nell'agguato dello scorso 3 maggio a Napoli, è fuori pericolo. Le preghiere e la speranza di tutti noi hanno vinto sul male. Buona vita piccola...", scrive su Twitter Mariastella Gelmini, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera.

