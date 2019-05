Accoltellato a Napoli l'attore de 'La paranza dei bambini'

L'attore Artem Tkachuk, tra i protagonisti del film 'La Paranza dei bambini' di Claudio Giovannesi, tratto dal bestseller di Roberto Saviano, è stato accoltellato nella notte tra sabato 27 e domenica 28 aprile, mentre si trovava nella zona della movida, nell'area dei 'baretti' di Chiaia, a Napoli. I motivi sono ancora tutti da stabilire. Il giovane attore, 18 anni, era nei pressi di via Calabritto in compagnia di un amico di Frattamaggiore quando è stato avvicinato da un gruppetto di giovani. Poche parole, una domanda specifica: "Sei del Rione Traiano?". Poi gli avrebbero chiesto anche se conosceva una persona, dopo di che è scattata l'aggressione. Tkachuk è stato accoltellato a un fianco ed è stato trasportato al Loreto Mare, dove ha avuto una prognosi di 20 giorni. Il suo amico di 21 anni è stato colpito con calci e pugni, per lui una prognosi di cinque giorni.

Le indagini

Saranno, ora, le indagini della polizia a far luce sull'accaduto. Si dovrà stabilire se possa esserci stato uno scambio di persona o se era proprio l'attore il bersaglio prescelto e se ad agire possa essere stata proprio una baby gang. Potrebbero esserci delle immagini di quanto accaduto, grazie a telecamere di sorveglianza presenti in zona. Così come potrebbero esserci anche dei testimoni.

La zona dei 'baretti'

Non è affatto la prima volta che, nella zona dei 'baretti', giovanissimi criminali entrano in azione. Ci sono state sparatorie - anche con quattro feriti tra cui un sedicenne e tra i fermati il figlio 20enne di un esponente di un clan - ci sono stati accoltellamenti, ci sono stati cortei di protesta dei cittadini stanchi della 'movida molesta', ci sono stati anche maggiori controlli e più forze dell'ordine in campo. Si tratta di una delle zone più affollate del sabato sera: basti pensare che proprio in quella stessa area un'ambulanza, proprio la scorsa notte, ha impiegato venti minuti per percorre pochissimi metri. Il mezzo di soccorso si è dovuto bloccare di fronte a un vero e proprio muro di ragazzi che non si sono spostati neanche con l'intervento dell'Esercito; un passaggio durante il quale sono stati anche sferrati cazzotti sulle fiancate.

Le parole del consigliere Borrelli

L'accoltellamento, per il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, "è un episodio di assoluta gravità". "Una barbarie - ha aggiunto - alla quale bisogna mettere fine. A partire anche da una netta presa di distanze che gli attori di alcuni film e di alcune fiction tv devono manifestare in modo netto e chiaro facendo capire bene che la camorra e la cultura della violenza professata dai clan sono il male assoluto per la nostra comunità".

Data ultima modifica 28 aprile 2019 ore 20:00